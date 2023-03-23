В Иркутске с 24 по 26 марта 2023 года пройдет выставка «Ярмарка здоровья» Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В «Сибэкспоцентре» с 24 по 26 марта 2023 года пройдет выставка «Ярмарка здоровья». Среди участников департамент здравоохранения и социальной помощи населению администрации Иркутска, МАУ «Консультативный центр «Дом семьи», представители медицинских организаций, фармацевтических компаний и производители продуктов правильного питания. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

-Жители смогут принять участие в профилактических лекциях, викторинах, флешмобах, круглых столах и мастер-классах, - говорят власти.

Также будет возможность измерить артериальное давление и пульс, определить индекс массы тела, пройти антропометрию, ЭКГ-исследование, флюорографию, тестирование на ВИЧ-инфекцию.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в марте от укусов клещей уже пострадали пять жителей Иркутской области.