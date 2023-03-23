Стало известно, сколько продлится отключение света в Иркутском районе 24 марта 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Иркутском районе 24 марта пройдет в некоторых населенных пунктах и СНТ. На сайте Иркутской энергосбытовой компании сообщается, что отключение света будет наблюдаться на Байкальском и Голоустненском тракте. Электричество отключат из-за проведения плановых работ на электрических сетях.

Отключение света в Иркутском районе 24 марта: адреса, время

Отключение света 24 марта в Иркутском районе с 10.00 до 17.00 произойдет в Пивоварихе. Электричество пропадет на улицах Дачная, Звездная, Каштановая, Сибирская.

С 12.00 до 18.00 свет в Пивоварихе отключат на улицах Майская, Монолитная, Озерная, Полевая, Рабочая, Рябиновая, Садовая, Складская, Сосновая, Степная, Трактовая, Братская и на переулках Дачный, Академический, Монолитный, Подгорный, Садовый, Сосновый, Ушаковский и Южный.

В Пивоварихе на улицах Читинская, Балейская и Муруйская свет отключат с 12.30 до 18.00.

С 13.00 до 18.00 электричество полностью отключат в Нижнем Кочергате, Малом и Большом Голоустном.

Отключение света 24 марта в Иркутском районе произойдет также в поселке Горячий Ключ. С 10.00 до 14.00 отключат электричество на улицах Коммунистическая, Нагорная и в переулке Строительный. С 14.00 до 16.00 пропадет электричество на улицах Мира, Победы, Учительская, Клубный, Школьная и Рабочая.

- В плане работ возможны корректировки при влиянии метеоусловий и выявлении дефектов на оборудовании. Приносим извинения за доставленные неудобства, - сообщает группа “Свет 38” в соцсетях. Там же - полный список адресов.