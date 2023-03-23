С начала недели в Иркутске избавились от ям на 30 участках дорог Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

С начала недели на 30 участках дорог в Иркутске ликвидировали ямы. Дорожное полотно восстанавливают с применением литого асфальта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

-Пока что устраняют крупные ямы на магистральных улицах районного значения. Рециклеры работают в круглосуточном режиме, по одному в каждом округе. Когда температура воздуха будет плюсовой, будут ускорены темпы работ, - прокомментировал руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

Он объяснил, что метод литого асфальта предполагает, что смесь температурой 180-200 градусов засыпают в отфрезерованный участок дороги и уплотняют. Для полного застывания необходимо несколько часов.

Сейчас ямы уже устранили на улицах Байкальская, Ржанова, Баррикад, Братская, Старокузьмихинская, Рабочего Штаба, Рабочая, Чкалова, Дзержинского, Пискунова, Ширямова, Олега Кошевого, на перекрестках Трилиссера и 25-го Октября, Жуковского и Гоголя, Байкальская и Трилиссера, на объездной дороге микрорайона Ново-Ленино.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске прошли учения на случай паводков. Специалисты отрабатывали действия при подтоплении садоводств.