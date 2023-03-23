Андрея Левченко переместили из СИЗО в колонию Ангарска 23 марта

Левченко переместили из СИЗО в колонию Ангарска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сына бывшего губернатора Иркутской области Андрея Левченко перевели из СИЗО № 1 Иркутска в исправительную колонию № 14 в Ангарске. Об этом рассказал его отец, Сергей Левченко, на YouTube-канале Сергея Королева.

-Сегодня, 23 марта, Андрея из следственного изолятора № 1 Иркутска повезли в ангарскую колонию № 14. Все это время, когда он находился в Иркутске, да и в Москве перед этим, мы очень предметно следили и следим за тем, в каком все состоянии. Мы боролись за то, чтобы его выпустили из застенок, - прокомментировал Сергей Левченко.

Он также добавил, что определенные результаты имеются, ведь теперь обвинение просит уже не 10 лет, а шесть лет его заключения. Кроме этого, Левченко отметил, что и дальше будет вестись работа по освобождению Андрея Левченко и всех невиновных из заключения.

Напомним, что Андрей Левченко соорганизовал группу, в состав которой входили директор подконтрольной ему коммерческой организации и его заместитель. После этого было подписано соглашение с московским предприятием, производящим лифты. В итоге обвиняемые смогли незаконно получить почти 1 млрд рублей.

ъ