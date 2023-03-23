Чего ждать от погоды в Иркутске 24 марта 2023 Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Иркутске 24 марта 2023 года порадует горожан теплом и солнцем. Гидрометцентр Иркутска сообщает, что столбик термометра днем наконец-то поднимется выше нуля, а холодный северный ветер сменится юго-восточным.

Погода в Иркутске 24 марта 2023

В течение суток ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью -14…-16, днем 0…+2, - передают синоптики.Погода в Иркутской области 24 марта 2023 года тоже будет благоприятной. Днем ожидается переменная облачность. На западе области и в Катангском районе выпадет немного снега.

По области ветер юго-восточный, юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура ночью -14…-19, в пониженных формах рельефа -24…-29, днем 0…+5, местами -3…-8, - сообщают в гидрометцентре Иркутска.

Будем надеяться, что весна вступит в свои права совсем скоро. 30-градусные морозы и ледяной ветер отступили, а значит тепло уже на подходе. Но гололед на некоторых участках дорог еще остался, поэтому будьте осторожны за рулем.