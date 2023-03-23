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НовостиПроисшествия23 марта 2023 14:15

В Тайшете выявили контрабанду леса на 15 миллионов рублей

Елена СИНИЦА
В Тайшете выявили контрабанду леса на 15 миллионов рублей

В Тайшете выявили контрабанду леса на 15 миллионов рублей

Фото: Иван МАКЕЕВ

Тайшетская транспортная прокуратура выявила контрабанду лесоматериалов на 15 миллионов рублей. об этом пишет WEACOM.RU со ссылкой на пресс-службу Восточно-сибирской транспортной прокуратуры.

-По данным прокуратуры, в 2018 году компания экспортировала более 2,5 тысячи кубометров пиломатериалов хвойных пород через границу ЕАЭС. Стоимость партии более 15 миллионов рублей, - говорят в ведомстве.

Происхождение незаконно перемещенных лесоматериалов в установленном законом порядке не подтверждено, говорят в прокуратуре.

Заведено уголовное дело по статье о незаконном перемещении через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных ресурсов, уточняют в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Андрея Левченко переместили из СИЗО в колонию Ангарска 23 марта. Теперь обвинение просит уже не 10 лет, а шесть лет его заключения.