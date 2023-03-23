Забайкалец получил осколок в грудь, но решил вернуться в зону СВО

Капитан запаса, уже девять лет как военный пенсионер Алексей Соловьев из Карымской хочет вновь отправиться добровольцем в зону СВО. Об этом пишет Забайкальское РТК.

-Я уже уезжал в зону СВО добровольцем. Сейчас восстанавливаюсь после тяжелого ранения, осколок прошел в семи сантиметрах от сердца, - делится Алексей.

После ранения он попал в госпиталь Вишневского в Москве. После него еще долгое время передвигался на костылях. Сейчас у него металлический штырь в ноге, осколки в черепе и ногах, шрамы по всему телу. Однако Алексей уже идет на поправку.

Он считает, что сможет реабилитироваться к маю и вновь отправится на спецоперацию. Он утверждает, что уже попросту по-другому не может, нужно вернуться к друзьям и товарищам.

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