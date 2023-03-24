Новая амбулатория открылась в селе Анга Качугского района

В районной больнице также есть новости. Фото: Министерство здравоохранения Иркутской области

В Приангарье в селе Анга Качугского района открылась новая амбулатория. Обращаться туда за помощью к медикам смогут жители Ангинского и Бутаковского сельских поселений. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области.

- На возведение модульной конструкции из федерального и областного бюджетов в сумме направлено более 18 миллионов рублей, - говорят специалисты. – Из бюджета региона также было выделены средства на благоустройство прилегающей территории и закупку оборудования.

Также у амбулатории имеется свой автомобиль, чтобы была возможность выезжать к пациентам на дом.

Стоит отметить, что в районном центре – в Качуге также есть новости из области медицины, там построили модульное здание для патологоанатомического отделения районной больницы, в стационаре подключили лифт, приобрели для данного медицинского учреждения рентген-аппарат и концентратор кислорода.

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