С погибшим в СВО Вадимом Митюковым простились в городе Черемхово. Фото: ТК мэра Черемхово Вадима Семенова

В городе Черемхово накануне простились с погибшим в специальной военной операции Вадимом Митюковым. Об этом КП-Иркутск сообщил мэр города Вадим Семенов.

- Мы проводили в последний путь достойного сына Черемхово, мужественного воина, настоящего патриота, участника специальной военной операции младшего сержанта Вадима Митюкова, - рассказал Вадим Семенов.

Военнослужащий погиб в поселке Опытное Авдеевского района, который находится в Донецкой области.

- Защищая нас от неофашизма, он отдал самое дорогое – свою жизнь, - подчеркнул мэр Черемхова. - На его примере мужества и героизма мы будем воспитывать наше подрастающее поколение.

Градоначальник отметил, что это горькая утрата для каждого горожанина. Близкие помнят Вадима, как сильного и решительного парня, который не боялся ответственности и всегда готов был прийти на помощь.

Напомним, накануне КП-Иркутск писала о супруге погибшего военного, которая написала песню "Останься" и вместе с детьми сняла на нее клип.

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