В Иркутске 23 марта простились с замначальника полиции Германом Братчиковым Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске прошла церемония прощания с заместителем начальника полиции Германом Викторовичем Братчиковым. Он отдал больше 25 лет работе в правоохранительных органах. О его смерти стало известно в минувшие выходные. Ему было 50 лет.

Чтобы проводить в последний путь полковника полиции в военно-патриотическом центре "Патриот" собрались сотни людей: родственники, друзья, коллеги, сослуживцы и знакомые. Они не переставали приносить цветы и венки.

Напомним, умер Герман Братчиков, заместитель начальника полиции Иркутска, 19 марта 2023 года. Полковник внутренней службы занимал должность руководителя отдела уголовного розыска.

СПРАВКА КП

Родился будущий правоохранитель в городе Дербент республики Дагестан. Молодой человек окончил Иркутское высшее военное училище авиации по специальности «самолеты, вертолеты и авиационные двигатели». После этого в 1996-м году поступил на службу в Кировское РОВД Иркутска. Его карьера началась с должности оперуполномоченного. В 2004 году Герман Викторович стал выпускником Восточно-Сибирского института МВД, а в 2011-м - возглавил отдел полиции №5 УМВД России по Иркутску. В этом же году его перевели на руководящую работу в управление МВД России по городу Иркутску, по линии уголовного розыска. В 2013-м году он успешно получил образование в Академии Управления МВД по специальности «руководители органов внутренних дел». В 2015 году назначен на должность заместителя начальника полиции (по оперативной работе). С 2016 года и до момента смерти значился в должности заместителя начальника МУ МВД России «Иркутское».