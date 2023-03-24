5 человек погибли на пожарах в Иркутской области 23 марта Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Неутешительные данные предоставили в иркутском Главке МЧС. За минувшие сутки на пожарах погибли пять человек. В том числе семейная пара, которая не сумела выбраться из горящего деревянного дома в селе Баклаши Шелеховского района.12-летний сын женщины чудом остался жив. Из близких у него остались бабушка и родной отец, проживающий в другом регионе. Также летальные исходы были зарегистрированы в селе Олонки Боханского района, деревне Усть-Куда и городе Черемхово.

- 23 марта на территории региона произошло 12 пожаров (жилой дом – 7, многоквартирный жилой дом – 2, хозяйственная постройка – 2, котельная – 1), - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Дознаватели МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории установили предварительные причины смертельных пожаров. В селе Олонки Боханского района, в деревне Усть-Куда Иркутского района и в селе Баклаши Шелеховского района пожары произошли из-за электротехники. В Черемхово пожар человек погиб из-за неосторожного обращения с огнем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хозяин, ты балбес!: сделайте это, и ваша собака навсегда перестанет слушаться. Зоопсихолог раскрыл секрет, почему хозяева теряют авторитет в глазах питомца. (подробности)

Бабушкин фарфор на миллион: названы 5 вещиц советского времени, которые стоят больших денег. Не спешите продавать советское наследство, на аукционе за вещи из чулана можно выручить приличные суммы. (подробности)

«Рассказала маме, но та избила за вранье»: извращенец больше 5 лет безнаказанно измывался над падчерицей за спиной у жены. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал