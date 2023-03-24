Губернатор прокомментировал переход Евгения Сарсенбаева в правительство Иркутской области Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Предприниматель и депутат Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва Евгений Сарсенбаев заявил о скором вступлении в новую должность в правительстве региона. Парламентарий поделился новостью со своими подписчиками в социальных сетях утром 24 марта 2023 года.

- В понедельник прошла встреча с губернатором Иркутской области Кобзевым Игорем Ивановичем и членами правительства, - пишет депутат ЗС. - В ходе совещания по актуальным и острым вопросам, губернатор сделал мне предложение перейти работать в правительство Иркутской области в должности заместителя председателя правительства и заняться решением вопросов не только по территории Ангарского городского округа, но и для других муниципалитетов нашей области. Брал время подумать, сегодня внесу заявление! Предложение принимаю, надеюсь быть еще более полезным для жителей нашего города и для жителей области в целом!

Корреспондент «КП»-Иркутск» обратился за комментарием в пресс-службу правительства Иркутской области. Прояснил ситуацию губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

- Сегодня, находясь в служебной командировке, узнал через социальные сети о решении Евгения Сейтовича Сарсенбаева принять мое предложение о переходе на работу в правительство региона, - рассказал губернатор. - Очень жаль, что Евгений Сейтович не нашел времени лично со мной обсудить вопросы нашего взаимодействия, цели и задачи. Тем не менее, с огромным уважением отношусь к принятому им решению стать частью моей команды. Я всегда рад тому, что есть идейные и инициативные люди, готовые работать на благо региона. Однако, изучая его биографию, был неприятно удивлен рядом факторов, препятствующих мне реализовать мое предложение и желание Евгения Сейтовича работать в региональном правительстве. Тем не менее, повторю еще раз, для меня важно, чтобы люди, у которых есть силы и желание работать в интересах Иркутской области, могли это делать. Тем более, что сейчас задач более чем достаточно. В частности, есть необходимость усилить работу по поддержке наших мобилизованных ребят, которые находятся на территории проведения СВО. Среди ребят, которые находятся там, есть большое количество ангарчан. Поэтому буду рад, если Евгений Сарсенбаев примет данное предложение. Но, разумеется, не в должности зампреда регионального правительства.

Напомним, Евгений Сарсенбаев вошел в число депутатов Заксобрания Приангарья по результатам выборов в 2018 году. В настоящее время он является членом комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству, а также членом комиссии по контрольной деятельности ЗС. Срок его полномочий должен завершиться в текущем году.