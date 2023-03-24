За сутки коронавирус подтвердился у 186 жителей Иркутской области

186 человек заразились коронавирусом.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
По данным на 24 марта 2023 года в Иркутской области официально подтверждено 366 923 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, за последние 24 часа диагноз подтвердился у 186 жителей региона. Такие данные приводит Роспотребнадзор.
- Чтобы снизить риски заражения - надевайте маски в общественных местах, пользуйтесь средствами дезинфекции рук, вовремя прививайтесь и ревакцинируйтесь! – призывают сибиряков специалисты.
В минувшие сутки был зарегистрирован один летальный случай в результате развития инфекции. Всего с начала пандемии из-за коронавируса скончались 8904 жителей Приангарья. Еще 980 зараженных умерли от сопутствующих COVID-19 заболеваний. При этом за все время выздоровело 361 178 человек.
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