Младший сержант из Тайшета Сергей Ильин погиб в зоне СВО 6 марта 2023 года. Фото: Администрация Тайшета

В Иркутской области родные и друзья простились с Сергеем Ильиным. Церемония прошла 22 марта 2023 года. Военнослужащий погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. В ноябре ему бы исполнился 31 год. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города Тайшета.

Мужчина родился в деревне Ингашет и практически всю жизнь прожил в Тайшетском районе. В последние годы жизни работал на местном алюминиевом заводе. В конце сентября он был призван в ходе частичной мобилизации. После прохождения переподготовки, боец отправился к линии соприкосновения.

Жизнь младшего сержанта оборвалась 6 марта. Дома его ждали жена, две маленькие дочки, братья и сестры.

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