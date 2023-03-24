Более 256 тысяч семей Иркутской области получили маткапитал за 16 лет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Программа материнского капитала существует ровно 16 лет. По данным Отделения Социального фонда России по Иркутской области, за это время сертификаты получили более 256 тысяч семей. При этом больше 150 тысяч из них воспользовались средствами. Их общая сумма - 75,7 миллиардов рублей.

- Отделение проактивно оформляет сертификаты родителям, используя поступившие данные реестра ЗАГС о рождении. В итоге семьям не приходится обращаться в Отделение Социального фонда с документами и подтверждать свое право на средства, - отмечают в пресс-службе Отделения СФР по Приангарью. - Также нет необходимости идти за самим сертификатом, поскольку его выдают в электронном виде.

Первый сертификат на материнский капитал был выдан в марте 2007 года. Тогда размер господдержки семей с двумя детьми составлял 250 тысяч рублей. Сегодня эта сумма увеличилась более чем в три раза и составляет 775 628 рублей. Кроме того, средства полагаются и за первого ребенка, рожденного или усыновленного начиная с 2020 года.

Напомним, правительство Иркутской области утвердило порядок получения единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей семьям участников СВО в связи с рождением ребенка. На меру поддержки могут претендовать отцы, призванные в ходе частичной мобилизации или служащие по контракту, в том числе и в качестве добровольца. Уточняется, что учитываются малыши, появившиеся на свет 24 февраля 2022 года и позже. Если родилось более одного ребенка, то выплату назначат на каждого из них.

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