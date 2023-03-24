В Иркутске вахтовика приговорили к 10 годам колонии за драку со смертельным исходом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировский районный суд поставил в точку об убийстве в хостеле в центре Иркутска. Преступление произошло в апреле прошлого года. Двое мужчин работали вахтовым методом на одном из предприятий Приангарья. Прибыв в областной центр, они решили переночевать в городе, после чего продолжить путь. Однако ночью у выпивших соседей по номеру началась ссора. 48-летний работник не меньше четырех раз ударил своего 62-летнего коллегу руками по голове. О деталях случившегося рассказали в пресс-службах региональных СУ СКР и прокуратуры.

- Избитый был доставлен в городскую больницу, где скончался от черепно-мозговой травмы, осложнившейся острым кровотечением, - рассказали в ведомствах. - Через несколько дней по записям с камер видеонаблюдения злоумышленник установлен при взаимодействии следователей СК и полиции, помещен судом под стражу.

Затеявший драку мужчина так и не признал свою вину. Несмотря на это, суд учел собранные прокуратурой доказательства и признал его виновным в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего". Согласно приговору, ближайшие 10 лет подсудимый проведет в исправительной колонии строгого режима.

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