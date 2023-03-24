В Иркутской области осудят пятерых мужчин за обман "майнеров" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области перед судом предстанут пятеро мужчин, которые обманывали майнеров. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры региона и ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате противоправной деятельности так называемых гастролеров 68 жителей различных регионов России в общей сложности потеряли более 12 миллионов рублей, - говорят в полиции.

Только в Иркутске в полицию обратились 16 местных жителей. Они рассказали, что хотели купить оборудование или заключить договор об аренде помещений для дальнейшего обустройства так называемой майнинговой фермы в офисе.

"Представители фирмы" брали деньги, а вот оборудования после не поставляли, да и офис оказывался пустым.

По данным правоохранительных органов, злоумышленники уже успели уехать из региона. Но оперативники смогли их отследить. Двух задержали в Тюмени, а трех - в Челябинской области.

Мошенники успели обмануть жителей Москвы, Московской, Иркутской, Новосибирской областей, Республики Хакасия и Красноярского края.

Заведено уголовное дело. Прокуратура направила его в суд для рассмотрения по существу.