В Иркутской области разрешили использовать маткапитал для техприсоединение дома Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Многодетные семьи Иркутской области смогут использовать материнский капитал для организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения частного дома. Соответствующее постановление подписал председатель кабмина Константин Зайцев, передает пресс-служба правительства региона.

-У жителей области был соответствующий запрос, поэтому мы занимаемся расширением направлений для применения областного маткапитала. Сейчас можно его использовать для улучшения жилищных условий, получение ребенком образования, а также на товары соцадаптации в общество детей-инвалидов, проведение ремонта жилого помещения, приобретение земельного участка, - сказал Зайцев.

Теперь перечень расширен, маткапитал можно будет потратить на подключение дома к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, на приобретение необходимого для этого оборудования или на устройство скважины для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, добавил Зайцев.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что больше 27 тысяч человек претендуют на звание «Ветеран труда Иркутской области». Таковы данные за три месяца.