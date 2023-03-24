В ходе СВО погибли два уроженца Черемхово Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В ходе специальной военной операции погибли еще два военнослужащих из Иркутской области. Об этом сообщил мэр города Черемхово Вадим Семенов.

-Крайне тяжелой выдалась неделя. Мы простились еще с двумя нашими защитниками. Проводили в последний путь Андрея Прусова и Андрея Пайвина. Они погибли под Артемовском. Они сражались за Родину, за независимость нашей страны, за нас с вами, - прокомментировал Семенов в своем телеграм-канале.

Мэр города также выразил глубочайшие соболезнования родным, близким и друзьям погибших.

Ранее сообщалось, что больше 27 тысяч человек претендуют на звание «Ветеран труда Иркутской области». Теперь получить звание «Ветеран труда Иркутской области» могут сибиряки, не имеющие наград.

Также КП-Иркутск писала, что младший сержант из Тайшета Сергей Ильин погиб в зоне СВО 6 марта 2023 года.