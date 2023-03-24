Ушел за 310 километров: в Бурятии завершились поиски 15-летнего подростка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Бурятии завершились поиски 15-летнего подростка, который пропал еще 9 марта. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Бурятии.

-Подросток обнаружен в городе Улан-Удэ. С ним все в порядке. В ближайшее время он будет вновь помещен в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Звзедный", - говорят в ведомстве.

По информации ведомства, подросток сбегал из Центра неоднократно. Последний раз он покинул его 9 марта, говорят в ГУ МВД.

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Кроме этого, стало известно, что 5,5 млн рублей за сутки украли мошенники у пенсионеров из Усть-Кута. Самую крупную сумму передала 66-летняя женщина, которой незнакомец предложил заработать на инвестициях.