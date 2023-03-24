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НовостиОбщество24 марта 2023 11:16

Жителей Иркутска попросили не использовать воду из реки Кая

Решение принято после взятых проб воды
Елена СИНИЦА
Жителей Иркутска попросили не использовать воду из реки Кая

Жителей Иркутска попросили не использовать воду из реки Кая

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителей Иркутска попросили не использовать воду из реки Кая. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

-Специалисты Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды проводили плановый отбор проб на реке Кая в створе, расположенном в черте города. Как итог, сотрудники ведомства выявили превышение предельно допустимой концентрации молибдена, - говорят городские власти

В связи с этим жителей Иркутска просят не использовать водный объект для хозяйственных нужд, а также не ловить рыбу в указанном месте.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что жителей Иркутской области осудят за неправомерный оборот платежей. С 2017 по 2018 годы они были подставными руководителями фирм.

Также стало известно, что в Иркутске вахтовика приговорили к 10 годам колонии за драку со смертельным исходом.