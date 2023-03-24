Жителей Иркутска попросили не использовать воду из реки Кая Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителей Иркутска попросили не использовать воду из реки Кая. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

-Специалисты Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды проводили плановый отбор проб на реке Кая в створе, расположенном в черте города. Как итог, сотрудники ведомства выявили превышение предельно допустимой концентрации молибдена, - говорят городские власти

В связи с этим жителей Иркутска просят не использовать водный объект для хозяйственных нужд, а также не ловить рыбу в указанном месте.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что жителей Иркутской области осудят за неправомерный оборот платежей. С 2017 по 2018 годы они были подставными руководителями фирм.

Также стало известно, что в Иркутске вахтовика приговорили к 10 годам колонии за драку со смертельным исходом.