Десять жителей Сибири стали миллионерами после лотереи Фото: Даниил ОПАРИН

В Сибирском Федеральном округе десять человек купили в почтовом отделении лотерейные билеты и стали миллионерами. Об этом сообщает "Байкал24"

-Фортуна повернулась лицом сразу к нескольким жителям Иркутской области. Так, жители Ангарска и Черемхово выиграли по одному миллиону рублей, а житель Куйтуна - сразу 1,6 миллиона рублей, - пишет издание.

Есть победители и среди жителей Алтайского края и Кемеровской области, а также Красноярского края.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что еще несколько пещер Иркутской области получат статус регионального памятника природы. Первой такой статус получит Аргараканская пещера.

Помимо этого, стало известно, что жителей Иркутской области осудят за неправомерный оборот платежей. С 2017 по 2018 годы они были подставными руководителями фирм. Уголовные дела завели в отношении 37-летней женщины и 30-летнего мужчины.