Комиссия Рослесхоза оценила готовность Иркутской области к пожароопасному сезону Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области комиссия оценила готовность министерства лесного комплекса Иркутской области к пожароопасному сезону 2023 года по 28 пунктам. По результатам проверки отмечена высокая степень готовности министерства. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

-Оценка, которую получил регион, справедлива. Есть и направления, по которым нам еще предстоит завершить мероприятия до того, как начнется сезон. Предполагается, что в южных районах пожароопасный сезон наступит во второй декаде апреля, - сказал заместитель председателя правительства Иркутской области Владимир Читоркин.

На сегодняшний день общий состав лесопожарных формирований включает силы численностью 5 465 человек, средства в количестве 2 924 единицы техники и 26 676 единиц оборудования, снаряжения, инвентаря и средств связи.

На территории региона расположено 18 авиаотделений и 58 лесопожарных станций. Процент их готовности варьируется от 70 до 100%.