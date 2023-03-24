Свыше 40 семей участников СВО получили поддержку органов занятости Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области органы занятости помогли с трудоустройством 43 членам семей участников специальной военной операции. Об этом рассказал глава ведомства Кирилл Клоков. -Например, 14 граждан направлены центрами занятости (ЦЗН) на обучение для дальнейшего трудоустройства, - передают в пресс-службе правительства региона.

По поручению губернатора региона Игоря Кобзева, граждан и работодателей области информируют о социально-трудовых гарантиях участников СВО, а также о недопущении нарушения их трудовых прав.

Кроме этого, работают горячие линия как у профильного министерства, так и у центра занятости. По ним можно обратиться за консультацией.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что Иркутск расширяет сотрудничество с Монголией. Вице-мэр города Дмитрий Ружников вернулся из дипломатической поездки. Например, он побывал в совместной монголо-российскую школе и пригласил ее учеников посетить Иркутск летом.