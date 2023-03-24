В Братске на линию вышел еще один экологичный троллейбус. Фото: администрация Братска

Сотрудники МП «Братское троллейбусное управление» сегодня приступили к приемке очередного современного низкопольного троллейбуса «Авангард». Об этом сообщает пресс-служба администрации Братска.

-Троллейбус поступил в Братск 22 марта из Вологды, сегодня работники предприятия приступили к распаковке и приемке троллейбуса, - говорят власти.

В городе это уже девятый такой троллейбус. Они приходят как по железной дороге, так и на автомобильных тралах.

По словам начальника службы ремонта троллейбусов МП БТУ Эдуарда Бацкалева, братские специалисты уже набили руку, так что на удаление упаковочного материала у них уходит чуть больше часа.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что десять жителей Сибири стали миллионерами после лотереи.

Среди везунчиков и жители Иркутской области. Так, жители Ангарска и Черемхово выиграли по одному миллиону рублей, а житель Куйтуна - сразу 1,6 миллиона рублей.