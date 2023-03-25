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НовостиПроисшествия25 марта 2023 3:18

В Иркутске поймали подозреваемых в похищении человека

39-летнего мужчину похитили возле одного из домов Иркутска
Виктория КУДАЕВА
39-летнего мужчину похитили возле одного из домов Иркутска

39-летнего мужчину похитили возле одного из домов Иркутска

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске следователи установили подозреваемых в похищении мужчины. По версии следствия, все произошло днем 19 ноября 2022 года. Двое неизвестных похитили 39-летнего иркутянина возле дома по улице Аргунова. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

- Мужчину перевезли в один из домов по улице Маршала Конева, откуда ему удалось скрыться. Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, - рассказали в СУ СК по Иркутской области.

Сотрудники СК совместно с полицейскими установили личности похитителей. Им избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.