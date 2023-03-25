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НовостиОбщество25 марта 2023 5:44

В Осинском районе начали ремонт здания больницы и закончили возведение ФАПа

Работы проводятся в рамках нацпроекта «Здравоохранение»
Виктория КУДАЕВА
Ремонтные работы медучреждений также запланированы и в соседних селах.

Ремонтные работы медучреждений также запланированы и в соседних селах.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Осинском районе в рамках нацпроекта «Здравоохранение» отремонтируют поликлинику районной больницы. Ремонтные работы медучреждений также запланированы и в соседних селах. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

– В 2023 году в рамках национального проекта «Здравоохранение» планируется отремонтировать систему вентиляции в поликлинике Осинской районной больницы. В 2025 году выборочный капитальный ремонт пройдет в Ново-Ленинской и Приморской врачебных амбулаториях. А в деревне Абрамовка в прошлом году был возведен фельдшерско-акушерский пункт, - говорится в сообщении ведомства.

Для привлечения новых специалистов в Осинский район, в медуниверситете Иркутска 22 студента проходят целевое обучение. А для прибывших на работу в районную больницу новых врачей предусмотрены выплаты подъемных.

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