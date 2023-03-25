Физкультурный комплекс с бассейном появится в Зиме

Общая сумма проекта составит более 200 миллионов рублей. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в бассейне начнется в городе Зима Иркутской области. Общая сумма проекта составит более 200 миллионов рублей. 130 из них выделены из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Здание современного спортивного центра расположат на улице Ленина. В нем будет бассейн для плавания, многофункциональный тренажерный зал, тренерская комната, гардеробные и медицинский кабинет. Работы планируется завершить до конца 2024 года, - говорится в сообщении.

Участок, где будет находиться ФОК уже огородили, расчистили от снега и кустарников. Строители приступили к земляным работам. Возведение объекта осуществляется благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». В его рамках также ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со стадионом в Жигалово и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в деревне Карлук Иркутского района.