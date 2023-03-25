Развитие системы образования Усть-Ордынского Бурятского округа обсудили в Боханском районе

Главной темой стало преподавание бурятского языка и литературы в округе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Боханском районе прошло совещание на тему развития системы образования Усть-Ордынского Бурятского округа. В нем приняли участие педагоги, представители регионального минобра, органы местного самоуправления и общественность. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Главной темой стало преподавание бурятского языка и литературы в округе, а также необходимость в подготовке педагогических кадров. В 2022 году в Усть-Ордынском Бурятском округе количество школ с изучением бурятского языка выросло с 68 до 86, детских садов - с 19 до 57. Сейчас родной (бурятский) язык в этих образовательных организациях изучают более 7,5 тысяч детей, - рассказали в пресс-службе правительства региона.

Помимо этого, образовательные учреждения поделились своим опытом реализации проектов по патриотическому воспитанию и традиционным культурным ценностям. Участники заседания также затронули тему развития инфраструктуры, строительства новых объектов образования. Все вопросы, которые удалось выявить в ходе совещания, будут рассмотрены на заседании Совета по делам УОБО в апреле. Участие в нем примет губернатор Иркутской области.