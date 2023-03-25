18 млн рублей потратят на спортоборудование для 41 муниципалитета Иркутской области

41 муниципалитет Приангарья получит субсидию на приобретение спортинвентаря Фото: Алексей БУЛАТОВ

41 муниципальное образование региона в этом году получит субсидию из бюджета области на покупку спортивного оборудования и инвентаря. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- В рамках госпрограммы выделено 18 млн рублей. Региональное министерство спорта распределило эти средства по четырем группам муниципальных образований в зависимости от основных показателей развития физической культуры и спорта в каждой территории. В список лидеров вошли Черемховский район, Свирск, Куйтунский район, Саянск, Иркутский район и Тулун, - рассказали в администрации регионального правительства.

Территории участвуют на условиях софинансирования. Они могут распорядиться средствами по трем направлениям. Это «Физическая культура и массовый спорт», «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и «Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт.