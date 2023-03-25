Иркутск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ИркутскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ИркутскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 марта 2023 7:11

18 млн рублей потратят на спортоборудование для 41 муниципалитета Иркутской области

41 муниципалитет Приангарья получит субсидию на приобретение спортинвентаря
Виктория КУДАЕВА
41 муниципалитет Приангарья получит субсидию на приобретение спортинвентаря

41 муниципалитет Приангарья получит субсидию на приобретение спортинвентаря

Фото: Алексей БУЛАТОВ

41 муниципальное образование региона в этом году получит субсидию из бюджета области на покупку спортивного оборудования и инвентаря. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- В рамках госпрограммы выделено 18 млн рублей. Региональное министерство спорта распределило эти средства по четырем группам муниципальных образований в зависимости от основных показателей развития физической культуры и спорта в каждой территории. В список лидеров вошли Черемховский район, Свирск, Куйтунский район, Саянск, Иркутский район и Тулун, - рассказали в администрации регионального правительства.

Территории участвуют на условиях софинансирования. Они могут распорядиться средствами по трем направлениям. Это «Физическая культура и массовый спорт», «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и «Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт.