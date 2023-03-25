Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В Саянске после модернизации открылась модельная Центральная городская библиотека. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- На модернизацию этой библиотеки из федерального бюджета было выделено 10 миллионов рублей. Деньги пошли на приобретение новой мебели, технического оборудования, книг и повышение квалификации сотрудников, - говорится в сообщении.

В 2022 году в здании был проведен капитальный ремонт. Строители провели частичную планировку, благодаря чему в библиотеке появились новых функциональные зоны. Книжный фонд пополнился на 3013 экземпляров, общей суммой более одного миллиона рублей.