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НовостиОбщество25 марта 2023 11:24

В Саянске после модернизации открылась модельная Центральная городская библиотека

Стоимость модернизации составила 10 миллионов рублей
Виктория КУДАЕВА
Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В Саянске после модернизации открылась модельная Центральная городская библиотека. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- На модернизацию этой библиотеки из федерального бюджета было выделено 10 миллионов рублей. Деньги пошли на приобретение новой мебели, технического оборудования, книг и повышение квалификации сотрудников, - говорится в сообщении.

В 2022 году в здании был проведен капитальный ремонт. Строители провели частичную планировку, благодаря чему в библиотеке появились новых функциональные зоны. Книжный фонд пополнился на 3013 экземпляров, общей суммой более одного миллиона рублей.