Синоптики обрадовали прогнозом погоды в Иркутске на 26 марта 2023 Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В город после будничной прохлады снова вернулось тепло. Погода в Иркутске 26 марта 2023 подарит сибирякам теплый выходной день. В областном центре воздух сегодня прогреется до +8…+10 градусов. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 26 марта 2023: прогноз на воскресенье

- Погода в Иркутске 26 марта 2023 ожидается с переменной облачностью и без осадков, - говорят метеорологи. – В городе дует юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – составляет 724 миллиметра ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 26 марта 2023 также будет с переменной облачностью, днем возможны небольшие осадки, выпадет мокрый снег. На севере Приангарья ждут умеренный мокрый снег. По области «гуляет» юго-западный, юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с и порывами до 14 м/с.

Столбики уличных термометров жителей Иркутской области порадуют значениями в +7…+12 градусов, однако, если небо закроют облака, похолодает до +2…-3.

Внимание, автомобилисты! На дорогах региона снежный накат и гололедица.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал