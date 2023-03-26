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НовостиОбщество26 марта 2023 2:18

Расскажем, как долго продлится отключение света по Байкальскому тракту

Отключение света по Байкальскому тракту продлится до 13.00 26 марта
Мария КНЯЗЕВА
Узнали, как долго продлится отключение света по Байкальскому тракту

Узнали, как долго продлится отключение света по Байкальскому тракту

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Отключение света по Байкальскому тракту 25-26 марта 2023 произошло из-за необходимости устранить технологическое нарушение работы сети. Света нет в части домов поселка Новая Разводная, в ДНТ Вымпел, СНТ Минерал. Об этом Кп-Иркутск сообщили в Иркутской электросетевой компании.

Отключение света по Байкальскому тракту 25-26 марта 2023: когда дадут свет

- В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы бригадами Южных электрических сетей, - говорят специалисты.

Также уже известно ориентировочное время возобновления подачи электроэнергии. Рабочие попробуют управиться до 13.00 по местному времени.

Отключение света по Байкальскому тракту 25-26 марта 2023: адреса

Отключение света по Байкальскому тракту 25-26 марта 2023: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение света по Байкальскому тракту 25-26 марта 2023: адреса. Фото: ИЭСК

Напомним, накануне полицейские сообщали о бдительной пенсионерке, которая уже взяла кредит, но в последний момент отказалась переводить деньги мошенникам - подробности.

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