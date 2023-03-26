Узнали, как долго продлится отключение света по Байкальскому тракту
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Отключение света по Байкальскому тракту 25-26 марта 2023 произошло из-за необходимости устранить технологическое нарушение работы сети. Света нет в части домов поселка Новая Разводная, в ДНТ Вымпел, СНТ Минерал. Об этом Кп-Иркутск сообщили в Иркутской электросетевой компании.
- В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы бригадами Южных электрических сетей, - говорят специалисты.
Также уже известно ориентировочное время возобновления подачи электроэнергии. Рабочие попробуют управиться до 13.00 по местному времени.
Отключение света по Байкальскому тракту 25-26 марта 2023: адреса. Фото: ИЭСК
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