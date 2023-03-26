150-летие композитора Сергея Рахманинова отметят в Иркутске 1 апреля Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

1 апреля в Иркутске пройдет «Единый день Рахманинова». В областном центре будут отмечать 150 лет со дня рождения композитора, пианиста-виртуоза Сергея Рахманинова. Об этом Кп-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации города Иркутска.

- В память о Сергее Рахманинове будут организованы различные мероприятия в детских школах искусств города, - отметили в мэрии.

Так, в ДШИ № 4 для жителей Ленинского района дадут концерт, в школе искусств № 8 запланирован музыкально-поэтический вечер «Певец серебряного века». В ДШИ №6 откроется онлайн-выставка, а в школе искусств №5 организуют вернисаж с музыкальной и методической литературой с редкими нотными изданиями.

В 11.00 в первый день апреля в библиотеке имени Полевых приглашают на книжную выставку «С любовью к Родине». В целом, во всех городских библиотеках пройдут мероприятия, посвященные известному музыканту.