16-летний подросток с темно-русыми волосами и карими глазами пропал в Иркутске. Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Иркутской области Фото: Виктория МИНАЕВА

«Внимание! Помогите найти подростка!» - новый пост с тревожным содержанием появился в группе поискового отряда «Лиза Алерт» Иркутской области 26 марта. Как стало известно Кп-Иркутск, в областном центре пропал 16-летний Александр Кисман.

- Местонахождение подростка неизвестно с 23 марта, - пишут волонтеры. – В тот день он был в синей ветровке с капюшоном, серой футболке, черной кофте также с капюшоном, черных штанах и такого же цвета кроссовках, на которых имеются вставки красного цвета.

Волонтеры «Лизы Алерт» также передают примету пропавшего. Его рост 170 сантиметров, телосложение нормальное, волосы темно-русые, глаза карие. Об особых приметах не сообщается.

О том, что данного подростка действительно разыскивают, «Комсомолке» подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

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