Стало известно, на какие продукты снизились цены в магазинах Иркутской области

Яйца за неделю с 14 по 20 марта подорожали в Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На рынке все спокойно. На потребительском. Ситуация с поставками продовольственных продуктов в Иркутской области стабильная. С ценами картина примерно такая. По оценке Росстата, индекс потребительских цен составил 10.10%. При этом на 13 продуктов из списка социально значимых (всего их 25 – прим.авт) с 14 по 20 марта цены в регионе даже снизились.

Больше всего подешевела капуста. Ее стоимость снизилась на 1.06%. Дальше по списку идут куры. Они стали дешевле на 0.68%.

- Свинина подешевела на 0.44% , говядина на 0.38%, - говорят в пресс-службе регионального правительства.

Что касается круп, то тут цены уменьшились на 0.33% на гречку, на 0.21% на рис. Немного дешевле стал сахар – на 0.26%, лук – на 0.19% и на подсолнечное масло – 0.15%. Покупать черный чай также стало выгоднее на 0.13%, яблоки на 0.04%. Еще менее ощутимо подешевела вермишель – на 0.02% и сливочное масло – на 0.01%.

Что примечательно, за данный период времени, подорожали всего два продукта – это яйца и морковь. На 0.99% и 1.83%, соответственно.

Напомним, что в конце февраля- начале марта служба потребительского рынка и лицензирования региона сообщала о том, что дешевле стали восемь из 25 социально значимых продовольственных товаров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал