В Ленинском и Правобережном округе Иркутска планово отключат свет 27 марта
Фото: Андрей ГРЕБНЕВ
Отключение света в Иркутске 27 марта 2023 запланировано в части зданий в двух городских округах – Ленинском и Правобережном. Электроснабжение прекратится на срок от 30 минут до семи часов. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутской электросетевой компании.
- Электроснабжение будет ограничено для проведения плановых работ на электрических сетях, - говорят специалисты.
Отключение света в Иркутске 27 марта 2023 проведут в домах на улицах Баумана, Ярославского, Полярная, Напольная, 1-я Ключевая, Енисейская, Ермака, Баррикад, Рабочего Штаба, Хомутовская, Ипподромная, Шевцова, Ярославского, Курортная и других (см.таблицу).
Отключение света в Иркутске 27 марта 2023: адреса. Фото:ИЭСК
Отключение света в Иркутске 27 марта 2023: адреса. Фото:ИЭСК
Отключение света в Иркутске 27 марта 2023: адреса. Фото:ИЭСК
Отключение света в Иркутске 27 марта 2023: адреса. Фото:ИЭСК
Напомним, накануне КП-Иркутск сообщала о том, какой будет погода в Иркутске в апреле. Прогнозом поделились синоптики Иркутского Гидрометцентра.
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