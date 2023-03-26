В Ленинском и Правобережном округе Иркутска планово отключат свет 27 марта Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Отключение света в Иркутске 27 марта 2023 запланировано в части зданий в двух городских округах – Ленинском и Правобережном. Электроснабжение прекратится на срок от 30 минут до семи часов. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутской электросетевой компании.

Отключение света в Иркутске 27 марта 2023: причины

- Электроснабжение будет ограничено для проведения плановых работ на электрических сетях, - говорят специалисты.

Отключение света в Иркутске 27 марта 2023 проведут в домах на улицах Баумана, Ярославского, Полярная, Напольная, 1-я Ключевая, Енисейская, Ермака, Баррикад, Рабочего Штаба, Хомутовская, Ипподромная, Шевцова, Ярославского, Курортная и других (см.таблицу).

Отключение света в Иркутске 27 марта 2023: адреса

Отключение света в Иркутске 27 марта 2023: адреса. Фото:ИЭСК

Отключение света в Иркутске 27 марта 2023: адреса. Фото:ИЭСК

Отключение света в Иркутске 27 марта 2023: адреса. Фото:ИЭСК

Отключение света в Иркутске 27 марта 2023: адреса. Фото:ИЭСК

Напомним, накануне КП-Иркутск сообщала о том, какой будет погода в Иркутске в апреле. Прогнозом поделились синоптики Иркутского Гидрометцентра.

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