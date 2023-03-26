В Иркутской области Игорь Кобзев встретился с прибывшими в отпуск из зоны СВО бойцами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приангарье сегодня в отпуск приехали бойцы, участвующие в специально военной операции. Две недели они пробудут дома. За это время хотят не только встретиться с родными, побыть с семьей, но готовы также принять участие в патриотических мероприятиях, встретиться со школьниками и молодежными коллективами. С военнослужащими встретился губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Об этом Кп-Иркутск рассказали в пресс-службе регионального правительства.

- Узнал, что остро необходимо там, где они выполняют поставленные задачи, - говорит Игорь Кобзев. - Пока ребята будут здесь, мы все детально проработаем и к моменту их возвращения в зону СВО направим с ними дополнительное оборудование.

Также стало известно, что участники СВО планируют почтить память погибших земляков, встретиться с их родителями. Напомним, накануне в Усть-Илимске простились с гвардии старшим сержантом Николаем Филипповым, который погиб в СВО. Мужчина награжден орденом Мужества посмертно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал