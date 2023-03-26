МЧС: ветер усилится до 15-19 м/с на западе и севере Иркутской области 27 марта

В некоторых районах региона выпадет мокрый снег Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Приангарье 27 марта ожидается усиление юго-западного, западного ветра до 15-19 м/с. Об этом Кп-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Данные предоставлены Иркутским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, - говорят спасатели.

Ветер такой силы будет только в западных, северных районах региона, в целом по области в понедельник подует юго-восточный, юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, местами с порывами до 14 м/с.

Погода в Иркутской области 27 числа предполагает переменную облачность, мокрый снег с дождем пройдет на северо-востоке региона ночью, а днем выпадет умеренный мокрый снег в Усть-Илимском, Киренском, Катангском районах. Ночью в Приангарье столбики уличных термометров покажут +1…-4, при прояснении до -9…-14 градусов. Днем в районах +8…+13 градусов, если небо закроют облака, похолодает до +3…-2.

Накануне с "Комсомолкой" прогнозом погоды на апрель поделились иркутские синоптики - подробности здесь.

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