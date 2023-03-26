Пожарную часть построят в деревне Грановщина в 2023 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В деревне Грановщина в этом 2023 году построят пожарную часть. Территориально находиться она будет рядом со школой. Обслуживать часть будет Уриковское муниципальное образование и близлежащие населенные пункты. Об этом КП-Иркутск стало известно от мэра Иркутского района Леонида Фролова.

- Новая часть будет охранять покой жителей и станет дополнительной защитой от пожаров в весенне-летний период, - считает глава района. - Средства на возведение части выделены из областного бюджета.

Проектно-сметная документация уже готовится. 20 апреля на площадку, где начнется строительство пожарной части, приедет техника, которая начнет готовить полигон под застройку.

Напомним, накануне также стало известно, что в Иркутске в этом году отреставрируют фасад областного музыкального колледжа им. Фредерика Шопена.

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