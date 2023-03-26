Поиски 16-летнего подростка завершились в Иркутске спустя три дня после его исчезновения

Пропавшего 23 марта 16-летнего подростка разыскали в Иркутске
Фото: Ольга Крыльцова
В Иркутске завершились поиски пропавшего 16-летнего подростка. Информация о его розыске сегодня, 26 марта, появилась в социальных сетях поискового отряда «Лиза Алерт» Иркутской области, КП-Иркутск информацию о пропаже несовершеннолетнего также подтвердили в ГУ МВД России по Приангарью.
Сообщалось, что последний раз парня видели 23 марта, после о его местонахождении ничего не было известно. В тот день он был одет в синюю ветровку с капюшоном, серую футболку, черную кофту с капюшоном и черные штаны, на ноги обул черные кроссовки с красными вставками.
Вечером в воскресенье волонтеры отметили, что поиски прекращены. Пропавший 16-летний подросток найден, он жив.
Напомним, накануне в региональном правительстве рассказали на какие 13 социально значимых продуктов снизились цены в марте. А Баунтовский суд Бурятии рассказал какое наказание получил черный старатель за нелегальную добычу золота стоимостью более трех миллионов рублей.
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