Торговавшего сильнодействующими наркотиками на федеральной трассе жителя Тулуна арестовали
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жителя Тулунского района арестовали по подозрению в сбыте и хранении запрещенных веществ в крупном размере. Наркотики нашли у мужчины, как при себе, так и во время обыска его жилья. Возбуждены четыре уголовных дела. Об этом Кп-Иркутск сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.
- Мужчина накануне продал двоим жителям Нижнеудинского района разовые дозы, - говорят полицейские. – Во время оперативно-розыскных мероприятий была установлена его личность. Выяснилось, что ранее 57-летний задержанный уже был судим за хранение наркотиков.
Торговал смертью мужчина из салона своего автомобиля либо на федеральной трассе, либо в ближайших городах, поселках. Чтобы взять сибиряка с поличным оперативники совершили проверочную закупку. Не почувствовавший подвоха торговец продал их человеку три свертка с наркотиками на общую сумму в 10 тысяч рублей. Во время закупки его и задержали.
- В ходе личного досмотра у задержанного были изъяты еще 6 свертков с запрещенным веществом весом почти 3 грамма, предназначенные для сбыта кругу наркозависимых лиц, - говорят транспортные полицейские.
При обыске места жительства позже также был найден наркотик в большом количестве. Задержанный пояснил, что это лично для него, а не для продажи. Мужчину оставили под стражей на время расследования.
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?
Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал