Торговавшего сильнодействующими наркотиками на федеральной трассе жителя Тулуна арестовали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Тулунского района арестовали по подозрению в сбыте и хранении запрещенных веществ в крупном размере. Наркотики нашли у мужчины, как при себе, так и во время обыска его жилья. Возбуждены четыре уголовных дела. Об этом Кп-Иркутск сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

- Мужчина накануне продал двоим жителям Нижнеудинского района разовые дозы, - говорят полицейские. – Во время оперативно-розыскных мероприятий была установлена его личность. Выяснилось, что ранее 57-летний задержанный уже был судим за хранение наркотиков.

Торговал смертью мужчина из салона своего автомобиля либо на федеральной трассе, либо в ближайших городах, поселках. Чтобы взять сибиряка с поличным оперативники совершили проверочную закупку. Не почувствовавший подвоха торговец продал их человеку три свертка с наркотиками на общую сумму в 10 тысяч рублей. Во время закупки его и задержали.

- В ходе личного досмотра у задержанного были изъяты еще 6 свертков с запрещенным веществом весом почти 3 грамма, предназначенные для сбыта кругу наркозависимых лиц, - говорят транспортные полицейские.

При обыске места жительства позже также был найден наркотик в большом количестве. Задержанный пояснил, что это лично для него, а не для продажи. Мужчину оставили под стражей на время расследования.

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