В Усть-Куте простились с погибшим во время СВО Алексеем Кулаковым. Фото: администрация Усть-Кутского района

В Усть-Куте накануне простились с погибшим во время специальной военной операции Алексеем Кулаковым. Он погиб 17 марта, умер в госпитале города Донецка после тяжелого ранения, полученного в бою, не приходя в сознание. Об этом Кп-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации Усть-Кутского района.

- Алексей Кулаков вместе с другими парнями из Усть-Кутского район был мобилизован в сентябре прошлого года, - рассказали в администрации муниципального образования. – Он родился 11 июня 1995 года и проживал до мобилизации в поселке Ключи, где окончил школу. В Усть-Куте у Алексея живет мама.

Именно поэтому было решено похоронить погибшего на местном кладбище. Героя похоронили со всеми воинскими почестями.

Напомним, накануне в городе Усть-Илимске также простились с земляком - гвардии старшим сержантом Николаем Филипповым.

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