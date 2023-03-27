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НовостиПроисшествия27 марта 2023 2:17

Мужчина погиб под колесами «КамАЗа» на трассе «Байкал» под Шелеховым

Пешеход скончался до приезда скорой
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Мужчина погиб под колесами «КамАЗа» на трассе «Байкал» под Шелеховым

Мужчина погиб под колесами «КамАЗа» на трассе «Байкал» под Шелеховым

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Шелеховском районе на федеральной трассе «Байкал» под колеса «КамАЗа» попал 45-летний мужчина. ДТП произошло в районе поселка Ангасолка вечером 26 марта. По предварительным данным, около 20:45 54-летний водитель грузовика сбил пешехода, который в этот момент находился на проезжей части. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате происшествия пострадавший скончался на месте до приезда бригады скорой медицинский помощи, - рассказали в ведомстве.

Полицейские продолжают работать на месте трагедии. Начата проверка, по результатам которой будут установлены причины и детали случившегося.

Госавтоинспекторы в очередной раз просят пешеходов вечером, а также во время осадков использовать световозвращающие элементы на одежде. Эта мера предосторожности помогла предотвратить ни одну аварию.

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