Мужчина погиб под колесами «КамАЗа» на трассе «Байкал» под Шелеховым Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Шелеховском районе на федеральной трассе «Байкал» под колеса «КамАЗа» попал 45-летний мужчина. ДТП произошло в районе поселка Ангасолка вечером 26 марта. По предварительным данным, около 20:45 54-летний водитель грузовика сбил пешехода, который в этот момент находился на проезжей части. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате происшествия пострадавший скончался на месте до приезда бригады скорой медицинский помощи, - рассказали в ведомстве.

Полицейские продолжают работать на месте трагедии. Начата проверка, по результатам которой будут установлены причины и детали случившегося.

Госавтоинспекторы в очередной раз просят пешеходов вечером, а также во время осадков использовать световозвращающие элементы на одежде. Эта мера предосторожности помогла предотвратить ни одну аварию.

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