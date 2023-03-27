15 638 случаев ОРВИ зарегистрировали врачи Иркутской области за неделю Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

15 638 случаев ОРВИ зарегистрировали врачи Приангарья за минувшую неделю. При этом 9999 пациентов - это дети. Но поводов для беспокойства нет. Уровень заболеваемости в регионе держится на 45,4% ниже эпидемического порога. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора Иркутской области.

- По данным на 27 марта 2023 года, диагноз грипп подтвержден у 30 человек, - отмечают в ведомстве.

Специалисты настоятельно рекомендуют сибирякам всех возрастов придерживаться мер профилактики: носить маску в общественных местах, мыть руки и пользоваться антисептиком, чаще проводить влажную уборку и проветривать помещения. При первых симптомах ОРВИ или гриппа необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Напомним, прогноз погоды в Иркутске на апрель 2023 года дали в гидрометцентре города. Синоптики обещают сибирякам экстремальные для весны +22 градуса тепла! О том чего ждать жителям области от небесной канцелярии, рассказываем более подробно в материале «КП»-Иркутск.

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