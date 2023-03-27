Стелу с трехметровыми буквами установят на въезде в район Энергетик в Братске. Фото: администрация Братска
Жители Братска выбирают, как будет выглядеть стела, которую установят на въезде в жилой район Энергетик. Опрос проводится в режиме онлайн. Об этом сообщают в городской мэрии.
Оставить свой голос за один из пяти вариантов может любой желающий старше 14 лет. Сделать это можно на сайте Госуслуг, либо нажав на виджет «Мой выбор — мое будущее» на официальной странице администрации Братска и выбрав раздел «Опросы». Однако в любом случае понадобится вход в личный кабинет Госуслуг.
Завершится опрос 31 марта.
Напомним, прогноз погоды в Иркутске на апрель 2023 года дали в гидрометцентре города. Синоптики обещают сибирякам экстремальные для весны +22 градуса тепла! О том чего ждать жителям области от небесной канцелярии, рассказываем более подробно в материале «КП»-Иркутск.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Прогноз синоптиков любого повергнет в шок. Узнали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 27 марта по 2 апреля 2023. (подробности)
«Сорвалась с балкона во время секса и отделалась переломом»: медсестра рассказала о буднях в приемном покое. (подробности)
«Я вытащил себя из могилы»: мужчина победил редкий диагноз слоновость и похудел на 145 кг. (подробности)
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?
Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал