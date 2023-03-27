Стелу с трехметровыми буквами установят на въезде в район Энергетик в Братске. Фото: администрация Братска

Жители Братска выбирают, как будет выглядеть стела, которую установят на въезде в жилой район Энергетик. Опрос проводится в режиме онлайн. Об этом сообщают в городской мэрии.

Оставить свой голос за один из пяти вариантов может любой желающий старше 14 лет. Сделать это можно на сайте Госуслуг, либо нажав на виджет «Мой выбор — мое будущее» на официальной странице администрации Братска и выбрав раздел «Опросы». Однако в любом случае понадобится вход в личный кабинет Госуслуг.

Завершится опрос 31 марта.

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