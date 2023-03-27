41 ледовая переправа продолжает действовать в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

По данным на 27 марта 2023 года, в Приангарье продолжает действовать 41 ледовая переправа: шесть из них – в Киренском районе, пять – в Тайшетском, четыре – в Катангском, по три – в Казачинско-Ленском и Братском районах, по две – в Нижнеудинском, Нижнеилимском, Бодайбинском, Мамско-Чуйском, Усть-Кутском, Усть-Илимском районах, по одной – в Жигаловском, Ольхонском, Шелеховском, Чунском, Усольском, Балаганском, Усть-Удинском, Тулунском районах. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Так, из-за высоких температур существование прекратила ледовая дорога в Чунском районе. Она соединяла поселки Октябрьский и Пионерский.

Напомним, ранее спасатели предупредили жителей нашего региона о возможных подтоплениях населенных пунктов, которые ожидаются в ближайшее время. Это связано с потеплением и как следствие, быстрым таянием снега и разливом рек и ручьев. В конце марта вода придет в южные, центральные, западные районы Приангарья, в апреле - в северные и верхнеленские. Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.

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