1 человек погиб и 27 пострадали в ДТП на дорогах Иркутской области за неделю Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

27 жителей Приангарья получили различный травмы в ДТП за минувшую неделю. С 20 по 26 марта полицейские зарегистрировали на дорогах региона 25 аварий. В одной из них погиб человек. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.

- Инспекторы выделили основные причины ДТП: нарушение правил проезда пешеходного перехода – 5; нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части - 4; несоблюдение очередности проезда – 4, - отмечают в ведомстве.

Напомним, полицейские Шелеховского района продолжают устанавливать детали и причины трагической аварии, в которой погиб 45-летний мужчина. Вечером 26 марта в районе поселка Ангасолка пешеход попал под колеса «КамАЗа». Прибывшим на место медикам скорой помощи оставалось лишь констатировать смерть.