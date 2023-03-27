Лишенный прав водитель устроил пьяное ДТП с тремя пострадавшими в Осинском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полиция проводит проверку по факту ДТП, произошедшем в Осинском районе. Вечером 26 марта на 160-м километре автотрассы «Иркутск-Оса-Усть-Уда» столкнулись две иномарки, Toyota Vista и Toyota Carina. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- В результате получили травмы и доставлены в медицинское учреждение водитель и два пассажира второй машины, в том числе 17-летняя девушка, - рассказали в ведомствах.

По предварительной информации, 33-летний водитель Toyota Vista, ранее лишенный прав, не справился управлением и выехал на встречку, где попал в ДТП. Также медосвидетельствование показало, что мужчина пьян. Инспекторами ГИБДД на нарушителя бы оформлен материал.

Причины, обстоятельства произошедшего, а также тяжесть травм пострадавших еще предстоит выяснить. Прокуратура взяла ход и результаты проверки на контроль.

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