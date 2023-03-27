Маркировка сельхозживотных в Иркутской области станет обязательной с 1 сентября Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Приангарье сельскохозяйственных животных будут вести учет и маркировать в обязательном порядке. Это предусматривают изменения в Федеральном законе «О ветеринарии», вступающим в силу с 1 сентября текущего года. Об этом рассказал руководитель службы ветеринарии региона Сергей Шевченко.

- Учет животных будет осуществляться специалистами в области ветеринарии безвозмездно, а вся информация об учтенном животном (его уникальный номер, порода, пол, дата рождения, место содержания, данные о владельце) будет содержаться в компоненте «Хорриот» ФГИС ВетИС, - отмечают в правительстве Приангарья.

Также будут зафиксированы те или иные события, в том числе проведение профилактических мероприятий, выявление заболеваний.

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